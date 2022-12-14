Смертельная авария в Баку

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в Гарадагском районе Баку.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на место происшествия были привлечены спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.

Было установлено, что легковой автомобиль ВАЗ врезался в грузовик Volvo, в результате четыре человека оказались зажаты в автомобиле. В результате проведенных спасательных мер из поврежденного автомобиля были извлечены двое пострадавших, а также тела еще двух погибших, сообщили в министерстве.