Администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине передовое электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиабомбы в «умные», способные с высокой степенью точности поражать российские военные позиции, пишет Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, знакомых с этими планами.

Комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования и могут быть прикреплены к различным видам оружия, превращая их в то, что Пентагон называет "совместным боеприпасом прямой атаки" или JDAM. Американские военные использовали эту технологию для авиабомб весом до 900 кг.

Пока не ясно, одобрил президент Байден или кто-либо из его главных советников по национальной безопасности предложенную передачу JDAM Украине, отмечает Washington Times.

Собеседники газеты, выступая на условиях анонимности, не сказали, будут ли украинские силы использовать эти комплекты для авиации или для наземных вооружений. Пока не ясно, в каких системах из арсенала ВСУ эти комплекты будут использоваться.