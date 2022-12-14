Конгрессмены США призывают исключить Россию из Совбеза ООН

Два американских законодателя – члены Хельсинкской комиссии Конгресса США (двухпартийной независимой организации по надзору за соблюдением прав человека) – внесли в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена предпринять шаги по исключению России из Совета Безопасности ООН, сообщает американское издание Foreign Policy.

В резолюции, текст которой есть у издания, Стив Коэн и Джо Уилсон заявили, что Россия совершила вопиющие нарушения Устава ООН, которые ставят под сомнение ее право занимать место в Совете Безопасности. Резолюция носит рекомендательный характер.

В Уставе ООН не предусмотрена возможность лишения страны постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Однако одна из идей, разделяемая Комиссией и некоторыми юристами, – это предложение оспорить статус России как преемницы СССР в Совбезе. Издание признает, что добиться этого вряд ли возможно, особенно учитывая то, что Россия уже более 30 лет признается в этом статусе.