Журналисты отправились на место взрыва мин в Кельбаджаре

Начался визит представителей СМИ в Кельбаджар, на территорию, где 14 декабря восемь человек подорвались на противопехотной мине, один из них скончался.

Поездка организована Министерством обороны. Для обеспечения безопасности представителей СМИ их сопровождают сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию, сообщили местные СМИ. Цель поездки – ознакомление с местом, где армянские вооруженные формирования установили мины, донесение информации о совершении ими терактов до международной общественности.

Напомним, 14 декабря в районе села Чираг Кельбаджарского района восемь человек подорвались на мине. Четыре сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине. Четверо военнослужащих, направлявшихся на место происшествия в связи с эвакуацией пострадавших, также подорвались на мине, трое из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.