Донецк обстреляли из «Градов»

Назначенный Россией мэр аннексированного Донецка Алексей Кулемзин заявил, что утром 15 декабря центр Донецка подвергся «самому массированному удару начиная с 2014 года». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Кулемзина, по Донецку выпустили 40 ракет из реактивных установок залпового огня «Град». Кулемзин заявляет, что есть «прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному». Кроме того, по его словам, под обстрел попал студенческий городок, а также детсад.

О погибших или пострадавших пока не сообщается.