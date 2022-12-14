Замглавы МИД Азербайджана с трибуны Совбеза ООН обратился к Армении
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев обратился к Армении с трибуны Совета Безопасности ООН.
«Призываем Армению положить конец своей незаконной деятельности, прекратить территориальные претензии, полностью вывести свои силы (с территории Азербайджана - ред.), возместить ущерб, причиненный Азербайджану, и сосредоточиться на прямых переговорах», - призвал Фариз Рзаев.
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