В России загорелся нефтезавод: есть погибшие

Двое человек погибли, еще пятеро пострадали в результате пожара, произошедшего на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Ангарске Иркутской области, сообщили российские СМИ со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.

В МЧС заявили, что ликвидировали возгорание на площади 2 500 квадратных метров. По предварительной информации, причиной взрыва на заводе стала загазованность систем технологической установки.

Специалисты байкальского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали сейсмособытие, которое произошло в 5:54 утра по местному времени, что примерно соответствует времени начала пожара. При этом спасатели о взрыве официально не сообщали.