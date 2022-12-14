Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:16

Национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение аннулировать лицензию российского телеканала «Дождь» «в интересах государственной безопасности и общественного порядка». В истории с телеканалом «Дождь» неразрывно, как молот и наковальня, сплелись большая политика и принципы. Между нами и угодил талантливый журналистский коллектив. К сожалению – победил молот, то есть политика. В Европе сейчас идет оживленная дискуссия – нужен ли ей мост между Европой настоящей, противостоящей отринувшему все международные правила Кремлю и возможной, но, разумеется, не гарантированной Россией будущего, Россией без Путина. Развернулась самая что ни на есть масштабная идеологическая битва за то, кто будет определять «ширину» этого моста, и кто будет гарантировать проход по нему.

Как и в любой битве, здесь есть две крайности. На одной утверждается, что все русские одинаковы, должны нести коллективную ответственность за действия Кремля и заслуживают только унижения и мести. «А почему они тогда не выходят на улицы, почему не свергают власть?» - говорят сторонники этой точки зрения. Как человек, знающий ситуации изнутри, готов сказать следующее: если бы в любой стране Евросоюза существовала такая мощная репрессивная система – от Росгвардии до судов, такой звериный оскал властей на любую гражданскую активность, то и там антиправительственных выступление не было бы в принципе. Но часть Европы этого не понимает. Они даже представить не могут, какая удушливая атмосфера царит в России. Они не понимают, что любой гражданин сейчас полностью исключен из процесса принятия решений. Может ли в Европе стать поводом для уголовного преследования обращение к депутату или сенатору? Или исповедь у священника? А вот в России – запросто. За последнее двадцатилетие сложилась уникальная ситуация – народ и его мнение для властей не значит совершенно ничего. И, главное, эта ситуация обеспечена такой мощью карательных органов, которой не было даже в послесталинском СССР. В этом и заключается трагедия журналистского коллектива «Дождя». Он старались показать, что есть другие русские. Которые категорически не приемлют политику Кремля. Он выражал точку зрения европейских умеренных, которые приветствуют деятельность российских и белорусских независимых средств массовой информации с территории Евросоюза. И – проиграл европейским «ястребам».

В истории с «Дождем» все получилось вполне по-кремлевски. С аналогом Роскомнадзора - Национальным советом Латвии по электронным СМИ. И «угрозой национальной безопасности», что мало чем отличается от российской практики привлечения к ответственности за «фейки против российской армии» и навешивания ярлыка «иноагентов». Латвия своим решением подарила Кремлю прекрасные пропагандистские козыри. История с запретом «Дождя» в российской пропаганде сейчас раскручивается в том духе, что российская оппозиция на Западе никому не нужна – ему нужны только чистой воды коллаборационисты, умеющие переобуваться, что называется, на лету. Те же самые соловьевы-скабеевы-симоньяны, только в другом векторе и с обратным знаком. Нужна чистая и незамутненная русофобия без этих ваших интеллигентских соплей. Думать будут другие, ваше дело — лаять и плеваться слюной.