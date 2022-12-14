Показательная демократическая порка двойные стандарты
Национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение аннулировать лицензию российского телеканала «Дождь» «в интересах государственной безопасности и общественного порядка».
В истории с телеканалом «Дождь» неразрывно, как молот и наковальня, сплелись большая политика и принципы. Между нами и угодил талантливый журналистский коллектив. К сожалению – победил молот, то есть политика.
В Европе сейчас идет оживленная дискуссия – нужен ли ей мост между Европой настоящей, противостоящей отринувшему все международные правила Кремлю и возможной, но, разумеется, не гарантированной Россией будущего, Россией без Путина. Развернулась самая что ни на есть масштабная идеологическая битва за то, кто будет определять «ширину» этого моста, и кто будет гарантировать проход по нему.
Как и в любой битве, здесь есть две крайности. На одной утверждается, что все русские одинаковы, должны нести коллективную ответственность за действия Кремля и заслуживают только унижения и мести. «А почему они тогда не выходят на улицы, почему не свергают власть?» - говорят сторонники этой точки зрения.
Как человек, знающий ситуации изнутри, готов сказать следующее: если бы в любой стране Евросоюза существовала такая мощная репрессивная система – от Росгвардии до судов, такой звериный оскал властей на любую гражданскую активность, то и там антиправительственных выступление не было бы в принципе. Но часть Европы этого не понимает. Они даже представить не могут, какая удушливая атмосфера царит в России.
Они не понимают, что любой гражданин сейчас полностью исключен из процесса принятия решений. Может ли в Европе стать поводом для уголовного преследования обращение к депутату или сенатору? Или исповедь у священника? А вот в России – запросто. За последнее двадцатилетие сложилась уникальная ситуация – народ и его мнение для властей не значит совершенно ничего. И, главное, эта ситуация обеспечена такой мощью карательных органов, которой не было даже в послесталинском СССР.
В этом и заключается трагедия журналистского коллектива «Дождя». Он старались показать, что есть другие русские. Которые категорически не приемлют политику Кремля. Он выражал точку зрения европейских умеренных, которые приветствуют деятельность российских и белорусских независимых средств массовой информации с территории Евросоюза. И – проиграл европейским «ястребам».
В истории с «Дождем» все получилось вполне по-кремлевски. С аналогом Роскомнадзора - Национальным советом Латвии по электронным СМИ. И «угрозой национальной безопасности», что мало чем отличается от российской практики привлечения к ответственности за «фейки против российской армии» и навешивания ярлыка «иноагентов».
Латвия своим решением подарила Кремлю прекрасные пропагандистские козыри. История с запретом «Дождя» в российской пропаганде сейчас раскручивается в том духе, что российская оппозиция на Западе никому не нужна – ему нужны только чистой воды коллаборационисты, умеющие переобуваться, что называется, на лету. Те же самые соловьевы-скабеевы-симоньяны, только в другом векторе и с обратным знаком. Нужна чистая и незамутненная русофобия без этих ваших интеллигентских соплей. Думать будут другие, ваше дело — лаять и плеваться слюной.
Чем это отличается от кремлевской карательной машины? Да ничем. Как это поможет выиграть в битве за умы россиян? Да никак. Правящая элита Латвии пошла на поводу своих внутриполитических задач. Большее чем сейчас на Украине, само понятие «русский» вызывает ненависть только в Прибалтике. Поэтому им неважно, каких убеждений на самом придерживается «Дождь», он подозрителен просто потому, что вещает на русском языке и для русской аудитории.
Это и есть расчеловечивание, то есть процесс, когда важнейшие принципы демократического мира, такие, в том числе, как свобода слова, приносятся в угоду сомнительным идеологическим конструктам. У людей отнимается не только право на свободу слова – у них отнимается право на ошибку и навязываются идеологические установки, нарушение которых влечет за собой жестокое наказание.
Решение латвийских властей оттолкнуло от них российскую оппозицию, дало повод Кремлю позлорадствовать по поводу «свободы слова на Западе» и дать понять несогласным, что Запад им не поможет. Что ж, аплодируем. В идеологическом противостоянии с Россией с такими союзниками и врагов не надо.