Перестрелка в Карабахе
Незаконные армянские вооруженные формирования устроили провокацию на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.
Минобороны Азербайджана сообщает, что 15 декабря в 08:15 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.
Кроме того, 14 декабря с 17:50 до 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлениях населенных пунктов Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа Басаркечарского района, Бурун Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Еллиджа, Зяйлик Кельбаджарского района, Ахмедли Лачинского района.
Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.