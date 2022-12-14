Дорожный террор: на трассе Баку – Губа: погибли шесть человек обновлено 12:40
В результате ДТП на дороге Баку - Губа один человек госпитализирован в Сиязанский лечебно-диагностический центр. Лечение водителя большегруза Эльчина Атаева (1992 г.р.) в отделении скорой медицинской помощи продолжается. Об этом haqqin.az сказали в TƏBİB. В ведомстве отметили, что состояние Атаева среднетяжелое.
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Получивший травмы в аварии на дороге Баку - Губа водитель грузовика скончался, передает АПА.
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В Сиязанском районе Азербайджана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел, авария произошла на 98-м километре дороги Баку - Губа, проходящей по территории Сиязанского района.
Автомобиль Mercedes Vito столкнулся с большегрузным автомобилем. Погибли находившиеся в Mercedes Vito шесть человек, а водитель грузовика получил травмы. Идут спасательные работы.