Дорожный террор: на трассе Баку – Губа: погибли шесть человек обновлено 12:40

В результате ДТП на дороге Баку - Губа один человек госпитализирован в Сиязанский лечебно-диагностический центр. Лечение водителя большегруза Эльчина Атаева (1992 г.р.) в отделении скорой медицинской помощи продолжается. Об этом haqqin.az сказали в TƏBİB. В ведомстве отметили, что состояние Атаева среднетяжелое.

* * * 11:47

Получивший травмы в аварии на дороге Баку - Губа водитель грузовика скончался, передает АПА.

* * * 10:53

В Сиязанском районе Азербайджана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел, авария произошла на 98-м километре дороги Баку - Губа, проходящей по территории Сиязанского района.

Автомобиль Mercedes Vito столкнулся с большегрузным автомобилем. Погибли находившиеся в Mercedes Vito шесть человек, а водитель грузовика получил травмы. Идут спасательные работы.