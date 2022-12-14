15:40

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках официального визита в Тбилиси встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщили в пресс-службе Кабмина.

В ходе встречи Асадов передал Зурабишвили приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Асадов и Зурабишвили отметили, что азербайджано-грузинские отношения имеют обширную повестку дня, подчеркнули успешное сотрудничество между двумя странами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Была подчеркнута значимость визита президента Азербайджана в Грузию в октябре текущего года. Стороны также констатировали важность реализуемых Азербайджаном и Грузией совместных транспортных и энергетических проектов. Была отмечена значимость 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией, которое состоялось сегодня в Тбилиси.

*** 14:38 15 декабря в Тбилиси состоялось 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

В заседании под председательством премьер-министров Али Асадова и Ираклия Гарибашвили приняли участие руководители соответствующих государственных структур двух стран. Премьер-министр А.Асадов во вступительной речи отметил, что в этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических связей между Азербайджаном и Грузией. Было подчеркнуто, что за эти годы отношения между Азербайджаном и Грузией достигли уровня стратегического партнерства. Выражено удовлетворение развитием связей в политической, экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной сферах. Констатирована важность взаимной поддержки в рамках международных организаций. Говоря о межрегиональном сотрудничестве, А.Асадов сказал: «В последнее время контакты между отдельными городами и районами наших стран стали более интенсивными, что, естественно, очень положительно сказывается на всестороннем развитии азербайджано-грузинских отношений». Доведено до внимания, что в прошлом и в течение текущего годов целый ряд городов и регионов двух стран, в том числе Баку и Тбилиси, подписали соглашения о побратимстве. Принимая во внимание эту позитивную тенденцию, выдвинута инициатива о возможном проведении азербайджано-грузинского межрегионального форума. Было отмечено увеличение торгового оборота между Азербайджаном и Грузией, с учетом большого потенциала обеих стран подчеркнута важность реализации совместных проектов для дальнейшего расширения взаимной торговли. Стороны констатировали важность наращивания инвестиционного сотрудничества. Энергетическая сфера была расценена как один из главных приоритетов двустороннего сотрудничества. Отмечено, что проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор вносят большой вклад в экономическое развитие как Азербайджана, так и Грузии. Подчеркнуто, что традиционно большое внимание уделяется сфере транспорта и транзита, где наблюдается устойчивый рост грузоперевозок. Особо отмечена значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. «Запуск железной дороги на полную мощность послужит еще большему процветанию и экономическому прогрессу наших стран», - констатировал премьер-министр Азербайджана. Также подчеркнута актуальность Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), доведена до внимания важность наращивания совместных усилий по привлечению дополнительных объемов грузов на данный маршрут. В этом контексте А.Асадов подчеркнул значение Зангезурского коридора как части Среднего коридора. «Этот коридор обеспечит диверсификацию региональных транспортных коммуникаций и связей», - добавил премьер-министр Азербайджана. В ходе заседания были широко обсуждены перспективы развития азербайджано-грузинского стратегического партнерства по всему комплексу отношений. По итогам заседания премьер-министры Али Асадов и Ираклий Гарибашвили подписали протокол 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией. Руководители соответствующих государственных структур подписали ряд соглашений о развитии сотрудничества в сферах сельского хозяйства, экологии и малого и среднего бизнеса.

*** 14:04 Сегодня в Тбилиси состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщили в пресс-службе Кабмина. На встрече была выражена удовлетворенность развитием отношений стратегического партнерства между двумя странами во всех сферах. Подчеркнута важность 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Грузией, которое состоится в Тбилиси. Выражена уверенность в том, что официальный визит Асадова и очередное заседание Совместной межправительственной комиссии будут способствовать дальнейшему расширению азербайджано-грузинских связей. На встрече были обсуждены перспективы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.