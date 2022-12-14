Азербайджанского бойца ММА убили в Германии

Азербайджанский боец смешанных единоборств Вугар Бахшиев застрелен в Германии, сообщает haqqin.az со ссылкой на MMA Azerbaijan.

По сообщениям немецких СМИ, убийство произошло во Франкфурте. Полиция уже задержала подозреваемого. Предполагаемый преступник - 40-летний мужчина из Азербайджана. Полиция расследует его по подозрению в непредумышленном убийстве.

Вугару Бахшиеву было 37 лет. Он провел 29 боев, в которых одержал 17 побед. Свой последний бой он провел в 2019 году.