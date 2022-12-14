Байден разрешил однополые браки

«Сегодня замечательный день! День, когда Америка делает важнейший шаг в направлении равенства, свободы и справедливости не только для некоторых, но для всех», – заявил Джо Байден во время церемонии подписания документа.

Ранее законопроект был одобрен значительным большинством голосов законодателей в обеих палатах Конгресса. За него проголосовал 61 сенатор, все члены Демократической фракции и 12 республиканцев, 36 сенаторов выступили против.

Законопроект не устанавливает национального требования легализовать однополые браки по всей стране. Документ обязывает любой штат США признавать однополые браки, заключенные в других штатах, даже если сам этот штат такие союзы не признает.