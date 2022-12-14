Успешная операция спецслужб Турции в Сирии и Ираке

Национальная разведывательная организация Турции провела на севере Сирии и Ирака операции по нейтрализации двух главарей террористической организации РКК.

Anadolu со ссылкой на данные источников в службах безопасности Турции сообщает, что ликвидированы террорист Осман Мутлу, специализировавшийся на минометных обстрелах позиций турецкой армии, а также Сонгюль Тарынжи по позывным «Роза», «ответственная» за пропаганду идеологии террористической организации.

Наряду с Мутлу по позывным «Дилхваз Агир» в сирийском районе Амуде уничтожен один из его телохранителей, а рядом с Сонгюль Тарынжи в иракском районе Гара – двое боевиков.