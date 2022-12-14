Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Италии

15 декабря министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Баку Клаудио Таффури, сообщили в МЧС.

На встрече Гейдаров подчеркнул важность расширения связей между ведомствами по чрезвычайным ситуациям двух стран с учетом отношений высокого уровня между Азербайджаном и Италией. В этой связи он назвал полезным осуществление взаимных визитов на разных уровнях.

Таффури, в свою очередь, отметил важность расширения связей соответствующих структур по борьбе с чрезвычайными ситуациями в рамках существующих отношений сотрудничества на высоком уровне между двумя странами, пообещав поддержку со стороны посольства Италии в Баку в этой сфере.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, включая перспективы двустороннего сотрудничества между Академией Министерства по чрезвычайным ситуациям и соответствующими учебными заведениями Италии.