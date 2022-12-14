Россия обеспокоена «блокировкой Лачинского коридора», рассчитывает на восстановление полноценного транспортного сообщения в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы обеспокоены блокировкой Лачинского коридора, она вызвана разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений. Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки. Мы рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время», - отметила Захарова.

Официальный представитель российского МИД также подчеркнула, что обвинения в отношении российских миротворцев являются недопустимыми и контрпродуктивными, «откуда бы они ни исходили».