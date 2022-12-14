Госпогранслужба ответила Минобороны Армении

Информация, распространенная Министерством обороны Армении, о том, что 15 декабря в 01:10 подразделения пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенные в направлении населенных пунктов Коллугышлак и Рездере Зангиланского района, якобы открыли огонь по позициям противоположной стороны в направлении населенного пункта Килсякенд Кафанского района, не соответствует действительности, заявляет пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС).

«Мы категорически опровергаем эту ложную информацию и заявляем, что эта дезинформация является очередной провокацией Министерства обороны Армении», - говорится в сообщении ГПС.