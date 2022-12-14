Российский самолет экстренно сел в Баку
Пассажирский самолет российской авиакомпании Utair совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, говорится в сообщении аэропорта.
По информации, капитан воздушного судна авиакомпании Utair, следовавшего по маршруту Москва–Гянджа, запросил экстренную посадку в связи с туманом в пункте назначения.
Самолет Boeing 737 совершил посадку в бакинском аэропорту в 10:42 по местному времени, а в 12:42 вылетел в Гянджу.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!