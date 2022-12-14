Евросоюз увеличит помощь Азербайджану для разминирования территорий

Евросоюз является одним из активных спонсоров процесса разминирования в Азербайджане, заявил на пресс-конференции посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

«Это важно для восстановления и безопасности Карабаха. Сегодня утром мы получили информацию, что в результате подрыва на мине в Кельбаджаре пострадали 8 человек, один из них скончался. Мы будем продолжать оказывать помощь Азербайджане в очистке от мин и верим, что объем этой поддержки будет возрастать», - сказал Михалко.