Эксперты американского Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска, возможно, готовят наступление на западе Донецкой области.

Силы РФ в этом регионе значительно усилены частями, высвободившимися после ухода России из Херсонской области, а также мобилизованными резервистами, отмечают в ISW.

По словам американских экспертов, в ноябре Россия добилась незначительных успехов в районе Угледара и Павловки, но развить наступление не смогла. Она, вероятно, попробует это сделать сейчас, а также усилит наступление в районе Бахмута.