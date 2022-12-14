Байрамов пригласил нового главу МИД Беларуси в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел телефонный разговор с новым главой МИД Беларуси Сергеем Алейником, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора Байрамов поздравил своего коллегу с назначением на столь высокую должность и пожелал ему успехов на новом поприще.

Министры обсудили многосторонний спектр отношений между Баку и Минском и перспективы развития двусторонних связей.

Алейник с удовлетворением отметил наличие стратегического диалога и сотрудничества между двумя странами, подчеркнул, что Беларусь поддерживает мир и стабильность в регионе.

Байрамов пригласил белорусского министра посетить Азербайджан.