Прокурор требует для убийцы матери и сестры 20 лет тюрьмы

В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Мурада Нифтизаде, три года назад убившего мать и сестру и после сбежавшего в Россию.

Haqqın.az сообщает, что выступивший на судебном заседании прокурор потребовал приговорить Нифтизаде к 20 годам лишения свободы.

Судебный процесс продолжится 20 декабря.

Убийство произошло в декабре 2019 года в поселке Бакиханова Баку. Мурад Нифтизаде убил свою 54-летнюю мать Фатму Гамзаеву и 28-летнюю Эльгюн Нифтизаде. После убийства он сбежал в Россию. Мужчину объявили в международный розыск. Он был задержан и экстрадирован в Азербайджан в марте этого года.