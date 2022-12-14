Россия снова ударила по Херсону: есть погибшие

Российские войска в четверг, 15 декабря, снова нанесли удар по центру Херсона. Снаряд упал в ста метрах от Херсонской ОВА. Об этом сообщил в соцсетях замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Есть информация о двух погибших. На месте работают экстренные службы", - написал Тимошенко.

В среду, 14 декабря, российские войска обстреляли здание Херсонской ОВА из реактивных систем залпового огня. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА. Также в этот день россияне обстреляли Днепровский район Херсона. При обстреле погиб восьмилетний ребенок. Еще одну женщину российский обстрел застал по дороге домой. От полученных ран она погибла на месте. Два человека получили ранения средней и тяжелой степени тяжести.