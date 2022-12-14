Лукашенко посмотрел чемпионат мира и не нашел белорусских футболистов ВИДЕО
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «ему страшно становится» за состояние белорусского футбола, пишет агентство БелТА.
«Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович (Ковальчук, глава Минспорта и туризма страны), не заметил там наших футболистов. Там и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, мне просто страшно становится», - сказал Лукашенко.