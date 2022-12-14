Эрдоган предложил Путину провести трехстороннюю встречу с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, а перед этим - встречу глав Минобороны, МИД и разведслужб.

«...Сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно. Таким образом, мы начнем серию встреч», - отметил Эрдоган.

На вопрос о реакции США на контакты с Дамаском президент Эрдоган сказал: «Значит, вы меня плохо знаете. Я принимаю решения о времени и лицах, с которыми встречаюсь, не получая разрешения извне. Ранее провел встречу с президентом Египта в Катаре. В вопросе Сирии для меня также основными являются национальные интересы Турции».

Эрдоган также отметил значимость скорых шагов по Сирии, где на севере активизировались террористы, угрожающие безопасности Турции. «О чем гласили эти соглашения. В первую очередь, предполагали вывод террористов из 30-километровой приграничной зоны с Турцией. Это наш «коридор безопасности» и будем предпринимать все необходимые шаги в этой зоне», - подчеркнул президент Турции.