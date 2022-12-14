Хазар Ибрагим: Азербайджан не позволит Израилю атаковать Иран со своей территории

По словам Ибрагима, задержка с решением об открытии посольства связана не с тем, что речь идет об Израиле, а с тем, что его страна медленно продвигается в установлении отношений со многими своими друзьями.

«Мы слышим от международных кругов критику наших связей с Израилем. Мы подчеркнули всем, что наше решение является самостоятельным, мы продолжим наши стратегические отношения с Израилем, и даже расширим их», — сказал посол Азербайджана.

Посол также отметил, что смена правительства в Израиле не влияет на отношения между странами: «Израильско-азербайджанские отношения не затронуты сменой правительства. Это отношения между странами и между народами. Мы видели много изменений в Израиле, и они никогда не влияли на наши отношения».

Хазар Ибрагим указал, что отношения между Азербайджаном и Израилем в сфере безопасности будут углубляться. Вместе с тем дипломат заявил, что Азербайджан не позволит Израилю использовать его территорию для нападения на Иран. Таким образом он опроверг публикации о возможности того, что Израиль будет действовать с баз в Азербайджане, чтобы атаковать ядерные объекты в Иране.

Ибрагим подчеркнул, что Азербайджан не будет разрушать свою международную репутацию в угоду целям других стран: «Азербайджан является надежным международным партнером для международных организаций. У него хорошие отношения с любой страной, которая хочет с ним хороших отношений. Азербайджан никогда не будет действовать против кого-то другого. Мы гордимся тем, что у нас нет иностранных военных баз на нашей земле, и у нас независимая внешняя политика и политика в сфере безопасности».

Посол также намекнул, что потепление отношений между странами не обязательно свидетельствует о намерении Азербайджана встать на сторону Израиля при голосовании в ООН или на аналогичных международных форумах. «Израиль знает нашу позицию, и мы знаем позицию Израиля. Мы консультируемся, как и полагается друзьям, и Израиль всегда заранее знает нашу позицию по вопросам, которые его беспокоят, и мы знаем позицию Израиля по вопросам, касающимся нас на международных форумах», — разъяснил азербайджанский дипломат.