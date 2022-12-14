В Азербайджане несовершеннолетние стали вдвое чаще совершать аборт

В 2021 году количество абортов в Азербайджане увеличилось с 34 719 до 46 877 по сравнению с 2020 годом, говорится в отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2021 год, обсужденном сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Было отмечено, что чаще делали аборты женщины в возрасте 30-34 лет. В возрастной группе 15-19 лет количество абортов увеличилось почти вдвое по сравнению с 2020 годом.

В отчете также говорится, что в 2021 году число несовершеннолетних рожениц составило 1650, что на 267 меньше, чем в 2020 году.

В 2021 году число женщин, умерших в результате бытового насилия, составило 46, из которых 44 стали жертвами умышленного убийства, 2 – скончались от полученных травм.

Как говорится в документе, в 2021 году Госкомитетом был зафиксирован всего лишь один случай принуждения женщины к раннему браку.

В то же время в 2021 году было выявлено 60 несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы, в том числе 21 девочка. Они были привлечены к учебе.