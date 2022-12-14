Российский миллиардер купил два Maybach, один – на запчасти

Российский миллиардер, имя которого не раскрывается, рассказал в интервью Financial Times, что купил два Maybach, один из которых планирует разобрать на запчасти, которых в России нет из-за введенных Западом санкций.

По словам миллиардера, он первоначально собирался купить Mercedes, но не смог приобрести и решил купить два Maybach.

«Если с одной машиной что-то произойдет, нужные детали и запчасти можно будет снять с другой», - объяснил российский бизнесмен.