Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:10

Япония закупит у США сотни крылатых ракет Tomahawk дальностью 1600 км. На это решение Токио повлияла агрессия России против Украины. В Токио, похоже, окончательно отказались от пацифизма послевоенной конституции, которая прямо запрещала стране участие в вооруженных конфликтах. Так, в прошлом месяце премьер Фумио Кисида заявил о стремлении тратить не менее 2% ВВП на оборону по аналогии с ориентирами НАТО. Если это произойдет, то в течение пяти лет японский военный бюджет в абсолютных цифрах станет вторым в мире. Синдзо Абэ погиб, но дело его живет, дальнейшая милитаризация Японии продолжается. Полная отмена девятой статьи японской конституции, в которой говорится об отказе Японии от собственной армии и участия в войнах, – вопрос времени. Причем не самого долгого.

Усилия «Общества обновления Японии» и закрытого ультраконсервативного клуба «Ниппон кайги», конечная цель которых - вернуть Японии довоенную имперскую «славу», близятся к успешному финалу. За время премьерства Синдзо Абэ военный бюджет Японии увеличился до 1,24% ВВП. Фумио Кисидо до заветных 2% осталось совсем немного. Токио после двух десятилетий внешнеполитической скромности стремится играть все более активную роль на международной арене. И, в первую очередь, в сдерживании Китая. Что, разумеется, встречает самое горячее одобрение в Вашингтоне. До сих пор США продавали «Томагавки» только Великобритании. Сейчас готовы предоставить их Токио в количестве от 400 до 500 единиц. А там уже подоспеет и новейшая японская разработка – собственные крылатые ракеты «Тип-12». Что будет означать только одно – Япония окажется в состоянии блокировать любую российскую активность на Дальнем Востоке. По Китаю – вопрос, поскольку Пекин в военном развитии не стоит на месте, а вот по России, силы которой будут истощены в украинском конфликте, со 100%-ой вероятностью.

Разумеется, нынешняя милитаризация Японии началась не после российской агрессии в Украину. В конце концов, Амфибийная бригада быстрого развертывания - элитное соединение морской пехоты, по сути своей, силы быстрого реагирования, которые можно использовать в любой точке региона, в том числе и в территориальных конфликтах, были созданы в 2018 году, задолго до российского вторжения. И два эсминца типа «Идзумо», перестроенные в легкие авианосцы, на которых будут использованы уже полученные Японией от США новейшие F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, появились у Токио раньше, чем российские войска попытались совершить «дранг нах Киев». Но российское вторжение в Украину стало триггером в создании в Японии политического климата, который позволил правящей партии продвигать ее повестку в вопросах национальной безопасности. Если в 2020 году политику милитаризации Японии поддерживали 37% ее граждан, то в июне этого года она составила более 60% опрошенных. Спасибо, как говорится, «великому российскому геополитику», обеспечившему этот перелом. «Япония хотела ограничить свои расходы на оборону. Но ситуация вокруг нас не позволяет нам этого сделать», - говорит Итиро Фудзисаки, бывший посол Японии в США. - «Многие люди думали, что война была проблемой ХХ века, но теперь мы видим это снова». Конечно, в этих словах одного из активных членов «Ниппон кайги» есть определенная доля лукавства. Но и доля истины, безусловно, есть. Россия нарушила пусть и достаточно хрупкие, но устоявшиеся нормы поведения на международной арене. И Япония вынуждена отрефлексировать этот вызов.