В ООН восхитились ASAN xidmət

Модель ASAN xidmət успешна и эффективна, этот опыт может быть применен и в других странах, заявил заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа в ходе видеообращения к участникам проходящего в Баку международного форума.

«Модель ASAN поддерживает доступ к госуслугам. Более 360 услуг собраны на единой платформе, и даже несмотря на расстояния, мы можем получать доступ к ним. Подобная модель позволяет улучшать качество предоставляемых госуслуг. Все страны должны работать в данном направлении», - заявил Цзюньхуа, отметив, что данная модель «очень успешна и эффективна».