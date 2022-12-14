Россия возмущена тем, что Азербайджан передал Украине генераторы

Передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов в качестве гуманитарной помощи вызывает недоумение у Москвы, заявил российским СМИ источник в МИД этой страны.

«Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь», - отметил источник.

Пресс-служба МИД Азербайджана 10 декабря сообщила, что в ответ на обращение украинской стороны, с целью восстановления в сложившейся ситуации устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших территорий азербайджанская сторона направила украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования. По данным МИД, гуманитарный груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Как отметили в азербайджанском министерстве, общая стоимость груза составляет более 1,4 млн манатов (более $800 тыс.).