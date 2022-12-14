Эрдоган раскрыл детали переговоров с Алиевым и Бердымухамедовым

Эрдоган заметил, что тема экспорта газа из Туркменистана через Каспийское море обсуждается сегодня между Баку и Ашхабадом, в числе прочих рассматривается вопрос распределения финансовой нагрузки. «Думаю, Азербайджану и Туркменистану необходимо достичь соглашения по распределению этой нагрузки. Если Турция станет частью этого процесса, то и Анкара возьмет на себя часть затрат. Если же в дело вовлекут ЕС, то представители Брюсселя также должны будут участвовать в финансовом вопросе», - приводит Anadolu слова турецкого лидера.

Эрдоган сообщил, что на трехстороннем саммите в Туркменистане было принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана для детального обсуждения путей сотрудничества. Он также сообщил, что обсудит тему энергетики и в переговорах с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Турецкий лидер указал и на загруженность Трансанатолийского газопровода (TANAP). «TANAP загружен - 32 млрд кубометров. Схожая ситуация с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) - прокачивается шесть млрд кубометров. Поэтому коллеги обсудят необходимость строительства нового газопровода и уже по итогам диалога предпримут новые шаги. Мы обсудили вопрос на уровне президентов в Авазе. Теперь очередь за обсуждениями технической базы, финансовых рамок, что позволит в будущем предпринять новые шаги».