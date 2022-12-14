Азербайджан и Австралия обсуждают проекты возобновляемой энергии

15:45

Между Министерством энергетики Азербайджана и австралийской компанией Fortescue Future Industries (FFI) подписано рамочное соглашение о сотрудничестве по проектам возобновляемых источников энергии в Азербайджане и изучению и развитию потенциала «зеленого водорода». В пресс-службе Минэнерго сообщили, что церемония подписания рамочного соглашения прошла в онлайн-формате. Соглашение предусматривает исследование и реализацию проектов по производству возобновляемой энергии и «зеленого водорода» в Азербайджане общей мощностью до 12 ГВт.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что стратегическую основу этого соглашения составляет «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития», определенные президентом Ильхамом Алиевым: «Один из пяти национальных приоритетов страны - чистая окружающая среда и «зеленый рост» - ставит перед собой цели, которые совпадают с настоящим соглашением. Также следует особо подчеркнуть меморандум о взаимопонимании, подписанный в июле этого года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и создающий четкую основу для коридора «зеленой энергии» между Азербайджаном и Европейским союзом». Министр также добавил, что в последнее время с международными энергокомпаниями предпринимаются стратегически важные шаги для создания крупномасштабных производственных мощностей по возобновляемым источникам энергии и экспорта «зеленой энергии»: «В результате Азербайджан, трансформируясь в страну «зеленой энергии», станет для Европейского союза важным и надежным партнером, поставляющим после нефти, природного газа возобновляемые источники энергии и водород. Мы считаем, что наше сотрудничество с Fortescue Future Industries будет способствовать энергетической безопасности и энергетическому переходу стран-партнеров».