В частности, армянская сторона утверждает, что участники акции перекрыли дорогу Ханкенди - Лачин, в результате чего армяне, проживающие на территории Азербайджана, оказались в ситуации «гуманитарной катастрофы».

Армянская сторона пытается внести путаницу в международное сообщество, распространяя ложную информацию о мирной акции, проведенной экоактивистами Азербайджана и представителями НПО. Демонстранты собрались в знак протеста против незаконной эксплуатации золоторудных месторождений Кызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли на территориях Азербайджана, где Россия временно разместила своих миротворцев.

В ответ на эту претензию сообщаем, что, согласно решению командования российского миротворческого контингента, препятствий для движения транспорта в городе Ханкенди, а также в других районах Азербайджана, где временно находятся миротворческие силы, нет. Определенные ограничения возникают в результате сосредоточения миротворцами на этих территориях дополнительной техники, но не вследствие акции экоактивистов.

В качестве подтверждающего эти слова примера приведем видеозапись, снятую в Ханкенди 15 декабря.

Данная видеозапись наглядно демонстрирует, что никакого «топливного кризиса» в Ханкенди, вопреки утверждениям армян, нет. Автомобили в указанном направлении продолжают нормально передвигаться.

Армения, как всегда, пытается представить себя международному сообществу в качестве пострадавшей стороны, права которой нарушаются, и создать искусственный кризис в регионе, чтобы скрыть собственные беззакония.