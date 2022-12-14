Азербайджан может стать хабом для пакистанского риса

Освобождение правительством Азербайджана импорта риса из Пакистана от таможенных пошлин может увеличить экспорт пакистанского риса в Азербайджан в 10 раз, заявил президент пакистано-Азербайджанской палаты экономического сотрудничества (PAKAZCHAM) Хуррам Джаваид Бхаттин на мероприятии.

«Пакистанские экспортеры риса должны рассматривать не только азербайджанский рынок, но и рынки стран Центральной Азии с населением 300 миллионов человек. Надо рассматривать Азербайджан в качестве хаба. Пакистан находится на грани подписания преференциального торгового соглашения с Азербайджаном и другими странами. Это соглашение поможет пакистанским экспортерам отправлять рис из Азербайджана в другие страны. Целью является не только рынок Азербайджана, но и рынки других стран региона», - отметил он.