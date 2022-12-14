Взорвавшиеся в Кельбаджаре мины были противотанковыми

На территории села Чираг Кельбаджарского района, где на мине подорвались 8 человек, ведутся работы по разминированмю, сказал журналистам сотрудник Минобороны, майор Руслан Сафаров.

Он отметил, что после того, как в Кельбаджаре на мине подорвался трактор, принадлежащий гражданской компании, на территорию выехала эвакуационная группа Министерства обороны, пострадавшим оказали первую помощь.

«При попытке вывезти раненых с места происшествия взорвалась другая мина. В результате погиб военнослужащий. В ходе расследования было установлено, что это противотанковые мины. В настоящее время территория полностью закрыта, доступ сюда запрещен. Помимо фортификационной группы Министерства обороны, сотрудники ANAMA проводят в этом районе работы по очистке от мин».