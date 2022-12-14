Музей спорта в Катаре: Ильхам Закиев, а рядом Месси, Пеле, Мохаммед Али, Майкл Джордан...

Отдел спорта 16:41

Во время футбольного чемпионата мира в Катаре гости имели возможность, помимо матчей, посетить Музей олимпизма и спорта в Дохе. Он находится на территории стадиона «Халифа» - самом старом в Катаре и единственном, который построили до чемпионата мира.

5-этажный музей вместил в себя экспонаты и композиции, посвященные легендарным спортсменам, бывшим и действующим звездам мирового спорта. Приятно, что в этой компании нашлось место и представителю Азербайджана, о чем рассказывает автор блога Le Блог Sportif на сайте Sports.ru. Первый экспонат 5-этажного музея – стена с красивыми фотографиям девушек-спортсменок. Далее можно увидеть - болид Ferrari Анны Марии Педуцци 1933 года. Следующая комната – зал, посвященный Лионелю Месси. Он связан с Катаром через французский «ПСЖ», коим владеет Qatar Sports Investments. Тут есть копия его «Золотого мяча».

Катарцы абсолютно не стесняются того, что их главные спортивные достижения связаны с проведением соревнований и спонсорством топ-клубов. Они даже гордятся этим. Стенд о современном спорте в Катаре начинается с рассказа про нефть. Где и когда ее нашли, как рабочие с вышек гоняли мяч и занимались спортом. С 1970-х в Доху поехали легенды. В Катаре дрались Мохаммед Али и Алонсо Джонсон. В 1973-м здесь играл Пеле – за «Сантос» против «Аль-Ахли». Ну а сегодня в Катаре проводится множество крупнейших международных соревнований, и чемпионат мира по футболу стал наивысшей точкой организаторских способностей этой страны.

Среди теннисных экспонатов - ракетка Серены Уильямс, футболка с автографом Рафаэля Надаля. Есть и экспозиция национальных видов спорта Катара: скачки на лошадях, охота с хищными птицами и гребля на лодках. Почти полтора этажа занимают стеклянные кабины с фотографиями, хроникой и вещами, связанными с легендами мирового спорта. Теннисист Роджер Федерер, боксеры Мэнни Пакьяо и Мохаммед Али, хоккеист Уэйн Гретцки, баскетболист Майкл Джордан…

А рядом – наш знаменитый дзюдоист-паралимпиец, 2-кратный паралимпийский чемпион, 2-кратный чемпион мира и многократный чемпион Европы Ильхам Закиев со своим кимоно и медалями. Тут же витрина, посвященная знаменитому Брюсу Ли.