Путин похвалил российский рубль

Рубль с начала года стал одной из самых сильных валют мира, заявил президент РФ Владимир Путин, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Уровень цен в России, после серьезного всплеска в марте-апреле, начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», - сказал Путин.

Он также отметил, что намерен предложить «новые решения в экономике» с учетом «тектонических изменений в мире».

«И, в том числе, ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и наши граждане в целом с учетом тех серьезных, заметных, можно сказать, тектонических изменений, которые переживает весь мир», - сказал Путин.

Он также заявил, что против России сейчас «развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять экономику РФ через грабеж валютных резервов, обвалить национальную валюту - рубль - и спровоцировать разрушительную инфляцию»: «В этой связи действия Запада против России являются «экономической войной», - считает Путин.