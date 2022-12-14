Азербайджанские протестующие требуют ухода Варданяна и Арутюняна

Участники экологической акции на дороге Шуша - Ханкенди требуют от лидеров армянских сепаратистов Араика Арутюняна и Рубена Варданяна покинуть территорию Азербайджана.

Сообщается, что из уст участников акции звучат лозунги «Арутюнян, убирайся!» и «Варданян, убирайся!»

Участники акции называют Лачинскую дорогу «дорогой мира».

Также протестующие выступают против устроенного Арменией минного террора.