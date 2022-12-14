Байрамов: Азербайджанские экоактивисты до сих пор не получили ответа

Ответ на требования экоактивистов Азербайджана все еще не дан, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе в связи с текущей ситуацией, сложившейся на Лачинской дороге.

Министр напомнил, что о причинах проведения мирной акции протеста сообщили на брифинге в МИД два дня назад.

Байрамов также отметил, что по поводу акции распространяется ложная информация с целью манипуляции.