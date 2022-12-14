Апелляционный суд не изменил решения по Бахтияру Гаджиеву
Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении общественного активиста Бахтияра Гаджиева.
Как сообщает haqqin.az, апелляционный суд оставил решение в силе.
Напомним, Гаджиев обвиняется в хулиганстве и неуважении к суду. В его отношении было возбуждено уголовное дело, Хатаинский районный суд арестовал Гаджиева на 1 месяц и 20 дней.
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