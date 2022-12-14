Тайяр Эйвазов успокоил: «свиного гриппа» в Азербайджане пока нет

В России, Турции, а также в европейских странах за последнее время получили распространение различные штаммы гриппа, особенно вирус H1N1, который в России называют «свиным гриппом». Российские вирусологи предупредили, что эпидемия будет продолжаться еще некоторое время.

Эксперт по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов сообщил haqqin.az, что в Азербайджане еще не было случаев заражения «свиным гриппом». В настоящее время наиболее распространенным заболеванием являются острые респираторные вирусные инфекции.

«Грипп, например, вирусы H3N2, H1N1, распространились в ряде стран, в том числе в России. Каждый год распространяется какой-то штамм гриппа, но в Азербайджане в анализах, взятых у обратившихся с симптомами заболевания, грипп не обнаружен», - сказал Эйвазов.

В Центре особо опасных патогенов мазки у пациентов с сопутствующими симптомами проверяют как на грипп, так и на коронавирус. Хотя больные коронавирусом еще выявляются, случаев заражения «свиным гриппом» пока не подтверждено. То есть в Азербайджане наличие данного вируса не подтверждено лабораторными исследованиями: тем не менее это не значит, что так продолжится и в будущем.

Эйвазов также сообщил, что гриппоподобные инфекции также поражают бронхи, а вирус может вызывать пневмонию и различные серьезные осложнения:

«Эта инфекция отличается от коронавируса. Например, дети переносят коронавирус без осложнений. Однако при таких инфекциях в группу риска входят и дети до 5 лет. Нужно быть осторожным, особенно это касается детей с лишним весом».

Врач добавил, что заболевание чаще регистрируют у детей, которые ходят в детский сад и школу, контактируют со сверстниками:

«Самостоятельное лечение заболевания антибиотиками без назначения врача также может вызвать серьезные осложнения. В Азербайджане антибиотики продаются в аптеках без рецепта врача. Обратите внимание, что безрецептурное использование антибиотиков стало серьезной проблемой в большинстве стран. В результате при появлении новых штаммов антибиотики не помогут в нужное время».

По словам эксперта Минздрава, смертность от распространяющегося в настоящее время «свиного гриппа» низкая, в январе волна пойдет на убыль, а число заражений уменьшится.

«Свиной грипп» проявляется следующими симптомами: кашель, повышение температуры до 39 градусов, головная боль, боль в горле, слабость в течение 18-72 часов после заражения вирусом.