Сегодня завершился 17-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В Товузе «Туран-Товуз» принимал «Нефтчи» и уступил со счетом 0:1. Единственный гол на 73-й минуте с пенальти забил Эмин Махмудов.

Справедливости ради надо сказать, что хозяева провели хороший матч, имели ряд голевых моментов, но не воспользовались ими.