Премьер-лига: «Нефтчи» одолел «Туран-Товуз» и приблизился к «Сабаху» ВИДЕО
Сегодня завершился 17-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В Товузе «Туран-Товуз» принимал «Нефтчи» и уступил со счетом 0:1. Единственный гол на 73-й минуте с пенальти забил Эмин Махмудов.
Справедливости ради надо сказать, что хозяева провели хороший матч, имели ряд голевых моментов, но не воспользовались ими.
Благодаря этой победе «Нефтчи» сократил свое отставание от занимающего 2-е место «Сабаха».
Напомним, в четырех других матчах 17-го тура, состоявшихся ранее, были зафиксированы следующие результаты: «Шамахы» - «Зиря» - 0:0, «Карабах» - «Габала» - 1:0, «Кяпяз» - «Сабах» - 2:2, «Сумгаит» - «Сабаил» - 2:0.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 47 очков (17 матчей)
2. «Сабах» - 40 (17)
3. «Нефтчи» - 35 (17)
4. «Зиря» - 27 (17)
5. «Габала» - 24 (17)
6. «Туран-Товуз» - 16 (17)
7. «Шамахы» - 13 (17)
8. «Сумгаит» - 12 (17)
9. «Кяпяз» - 11 (17)
10. «Сабаил» - 10 (17).