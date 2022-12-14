Главком Украины не сомневается: россияне снова пойдут на Киев

Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, заявил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в интервью The Economist. Он не сомневается, что русские снова пойдут на Киев. Слова главкома цитируют украинские СМИ.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн - все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек... Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев".

Издание сообщает, что генерал Залужный вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и командующим Сухопутными войсками генералом Александром Сырским предупредили о критических нескольких месяцах впереди. Залужный уверен, что россияне, как и во время Второй мировой войны, где-то за Уралом готовят новые ресурсы.