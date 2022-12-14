Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Кельбаджаре

В больницу имени Аббаса Саххата при объединенной больнице города Гянджа были госпитализированы трое гражданских лиц, получивших ранения при взрыве противотанковой мины в Кельбаджаре. Об этом сообщили в TƏBIB.

Согласно сообщению, раненым оказали необходимые медицинские услуги. Лечение одного из них в настоящее время продолжается в Гянджинской международной больнице. Состояние его стабильное, завтра предстоит операция. Лечение двух пострадавших продолжается в больнице имени Аббаса Саххата. Их состояние также стабильно, отметили в ведомстве.

Напомним, 14 декабря в районе села Чираг Кельбаджарского района восемь человек подорвались на мине. Четыре сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине. Четверо военнослужащих, направлявшихся на место происшествия в связи с эвакуацией пострадавших, также подорвались на мине, трое из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.