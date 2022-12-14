Байрамов: против Азербайджана проводятся клеветнические кампании

Армения и другие страны проводят клеветнические кампании против Азербайджана, сказал в четверг, 15 декабря, журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«В последние дня против Азербайджана ведется клеветническая кампания как из Армении, так и других стран. В частности, звучала информация, что действия экоактивистов в Карабахском регионе якобы приводят к гуманитарному кризису, что полностью не соответствует действительности. Ни о каком перекрытии Лачинской дороги речи быть не может. Целью акции является предотвращение незаконной деятельности», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

По словам министра, проведение 10 декабря ранее согласованного экологического мониторинга было встречено протестами.

«Две группы армянских активистов провокационным образом воспрепятствовали проведению этого мониторинга, против чего и выступили с протестом азербайджанские активисты», - добавил Байрамов.