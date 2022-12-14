Байрамов анонсировал переговоры с Мирзояном
До конца декабря планируется провести встречу с главой МИД Армении, сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Есть планы провести в декабре встречу глав МИД Азербайджана и Армении», - сказал Байрамов.
По его словам, Азербайджан открыт к диалогу. «Все вопросы могут и должны быть решены в соответствии с азербайджанским законодательством и с учетом суверенитета и территориальной целостности», - отметил глава азербайджанского МИД.
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