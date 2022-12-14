Байрамов назвал фейком заявления об отключении Азербайджаном газа в Карабах
Заявления об якобы отключении Азербайджаном природного газа на временно подконтрольных российским миротворцам территориях являются фейком, сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Глава МИД указал, что ПО «Азеригаз» ранее распространило заявление в связи с этим.
«Если есть проблема, ее следует расследовать и устранить. Азербайджан не создавал никаких проблем. В других регионах Азербайджана в связи с холодными погодными условиями также возникли проблемы с газоснабжением. Это не впервые. Если бы была связь между местным населением и государственными органами, вопрос был бы решен вовремя. Армяне избегают общения с азербайджанской стороной, чтобы усилить драматизм», - подчеркнул министр.