Норвегия резко повысит добычу нефти

Норвежская нефтяная компания Equinor сообщила о переходе к производству нефти во второй фазе разработки гигантского месторождения «Йохан Свердруп», что резко повысит добычу на крупнейшем в Европе проекте, пишет Moscow Times.

Месторождение может обеспечить 6-7% суточного спроса в Европе, сообщила компания.

Объем производства нефти на «Йохан Свердруп» после запуска второй фазы составит в среднем 720 000 баррелей нефти в сутки, планируется повысить его до 755 000 баррелей в сутки, согласно заявлению Equinor.