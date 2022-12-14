ВСУ готовят новую военную операцию

Вооруженные силы Украины готовятся к большой военной операции, заявил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный изданию The Economist.

"С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной из них. Она уже на подходе", - сказал главком ВС Украины.

Залужный объяснил, что количество снарядов ограничено не только у украинской армии, но и у союзников Украины на Западе. Они очень дорогие, и если их использовать слишком много, Европе "не на что будет жить".